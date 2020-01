Tochter von Hardrocker Ozzy Osbourne: Vater liegt nicht im Sterben

Anzeige

London/Los Angeles. Gerüchte über den nahenden Tod der britischen Hardrock-Legende Ozzy Osbourne (71) sind nach Angaben seiner Tochter Kelly falsch. Sie habe gerade noch mit ihrem Vater abgehangen und gelacht, nachdem die ganze Familie auswärts zu Mittag gegessen habe, schrieb Kelly Osbourne am Donnerstag in einer Instagram-Story. Danach habe sie zu ihrer Verwunderung in den Medien gelesen, ihr Vater liege auf dem Sterbebett. "Es ist kein Geheimnis, dass mein Vater ein ruppiges Jahr hatte, was seine Gesundheit betrifft, aber zum Teufel noch mal, das ist vollkommener Bullshit", machte die 35-Jährige ihrem Ärger Luft.

Der ehemalige Black-Sabbath-Sänger hatte im vergangenen Jahr mehrmals aus gesundheitlichen Gründen seine Europa-Tournee verschoben. Er war in seinem Haus in Los Angeles gestürzt, als er sich von einer schweren Lungenentzündung erholte, und verbrachte Monate im Krankenhaus. Im Juni will er ein neues Album mit dem Titel "Soul Sucka!" veröffentlichen.

