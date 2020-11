Tochter von Beyoncé: Blue Ivy spricht Hörbuch ein - mit acht Jahren

Anzeige

New York. Blue Ivy Carter (8), Tochter des Musiker-Ehepaars Beyoncé (39) und Jay-Z (50), hat ihr erstes Hörbuch eingesprochen. Das etwa vier Minuten lange Hörbuch „Hair Love“ basiere auf dem gleichnamigen Kurzfilm, teilte dessen Regisseur Matthew Cherry in der Nacht zum Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Vater frisiert Haare

Der Film, der bei der diesjährigen Oscar-Verleihung als bester animierter Kurzfilm ausgezeichnet wurde, handelt von einem afro-amerikanischen Vater, der zum ersten Mal die Haare seiner Tochter frisiert.

Blue Ivy Carter wurde 2012 in New York geboren und hat schon bei verschiedenen Musik- und Filmprojekten ihrer Eltern mitgewirkt.