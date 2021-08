Tochter Nummer 4: Rapper Ludacris ist wieder Vater geworden

Anzeige

Los Angeles. Der US-Rapper und Schauspieler Chris „Ludacris“ Bridges (43) ist zum vierten Mal Vater geworden. Töchterchen Chance Oyali Bridges sei am 28. Juli zur Welt gekommen, gab der „Fast & Furious“-Star am Montag auf Instagram bekannt. Dazu postete er Fotos auf denen er und seine Frau Eudoxie (35) das Baby in den Armen halten. „Der Film ‘Girls, Girls, Girls, Girls’ mit Hauptdarsteller Chris Bridges kommt bald...“, witzelte Ludacris.

Der Grammy-Preisträger und das Model sind bereits Eltern der sechsjährigen Cadence. Aus früheren Beziehungen hat Ludacris zudem die Töchter Cai (7) und Karma (20). Das Paar hatte 2014 geheiratet.