„Tausche RTW gegen Schiff“: Moderator Tobias Schlegl arbeitet jetzt als Seenotretter

Anzeige

Anzeige

Mit Anfang 40 hat sich Moderator Tobias Schlegl im vergangenen Jahr entschieden, nochmal neu anzufangen - als Notfallsanitäter im Rettungswagen. In einem Roman hat er Einblicke in den Alltag im Rettungsdienst gewährt, Anfang diesen Jahres hat er außerdem seinen Lebensretterpodcast gestartet, in dem er Kurioses, Extremes, Schwieriges und Überlebenswichtiges aus dem Rettungsdienst an die Hörer bringt. Und nun gibt es schon wieder Neuigkeiten: Schlegl arbeitet jetzt als Seenotretter, wie er auf Twitter mitteilt.

„Tausche RTW gegen Schiff“, schreibt er da. Er sei gerade an Bord des Seenotrettungsschiffes „Sea-Eye 4″ und helfe dort „als Paramedic/Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Lybiens“. „Manchmal braucht es mehr als Worte. Es ist unerträglich, dass Menschen in Not im Mittelmeer ertrinken. Ich möchte ganz konkret helfen. Ich empfinde das als meine Pflicht“, erklärt der Moderator seinen Einsatz.

Anzeige

Tobias Schlegl hat „gemischte Gefühle“

Anzeige

Aus dem Grund sei er aktuell auch nicht erreichbar, sein Podcast laufe aber weiter, weil er schon Folgen vorproduziert habe. In seinem mehrteiligen Tweet gibt Schlegl aber auch zu, aufgeregt zu sein und Respekt vor dieser Mission zu haben. Er spricht von „gemischten Gefühlen“. „Aber die Motivation könnte nicht höher sein. Und: Meine Crew ist die Beste!“, so der 43-Jährige.