Tim Oliver Schultz: “Meine Fantasie muss man ein bisschen ausbremsen”

Im neuen Netflix-Film “Freaks – Du bist eine von uns” spielen Sie einen Superhelden namens Elmar. Wie haben Sie gefeiert, als Sie wussten, dass Sie die Rolle bekommen?

Als ich gehört habe, dass ich Elektroman spiele, bin ich ausgeflippt. Ich habe mir eine Flasche Champagner aufgemacht und habe danach sofort angefangen, mir ein Kostüm zu überlegen. Ich war sogar kurz davor, selbst ein Kostüm zu basteln. In der Vorbereitung habe ich mir sogar “Der elektrische Reiter” mit Robert Redford angeguckt und habe recherchiert, wie ich Glühbirnen auf mein Outfit daraufkriege. Oder LED-Ketten, einen leuchtenden Blitz oder etwas ähnliches. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich dann da so stehe und plötzlich gehen die ganzen Lichter an. Vom Kostümbildner und Regisseur kamen hingegen immer so Bemerkungen wie: “Vielleicht ist das jetzt gar nicht so das Richtige für uns hier.” Die haben mich und meine Fantasie da ein bisschen ausbremsen müssen. (lacht)

Im Film bestellt sich Elmar sein Superhelden-Kostüm im Internet, was total nach hinten losgeht. Welchen Gegenstand, den Sie mal online bestellt haben, war der größte Fehlkauf?

Ich bin eher Fan von Einzelhandelsläden. Ich gehe da gern rein und lasse mich beraten, auch wenn ich weiß, dass ich nichts kaufe. Selbst wenn ich weiß, wo es steht, frage ich einen Verkäufer: “Wo ist denn die Hefe?” Einfach um ins Gespräch zu kommen. Deshalb könnte ich auch keine Sachen im Internet bestellen, weil ich mich nicht mit den Verkäufern unterhalten kann.

Aber was haben Sie denn dann in den letzten Monaten gemacht, als der Lockdown war?

Okay. Da habe ich tatsächlich Einiges bestellt. Aber vor allem Gartenstühle und Zäune. Ich habe ein Gartengrundstück in Brandenburg, wo ich in der Quarantänezeit war. Das letzte halbe Jahr habe ich im Garten verbracht und habe mir da die Sachen hinbestellt. Aber das waren keine Fehlkäufe, die waren alle okay.

Was haben Sie im Garten denn die ganze Zeit gemacht?

Da habe ich gebaut und gebastelt, geschleppt und getragen. Außerdem habe ich mich in der Sonne auf den Indianer-Film vorbereitet, den ich gerade in Almeria drehe. Und ich habe körperlich ein bisschen zugelegt.

Corona-Kilos oder Muskelmasse?

Beides. Ich hatte einen Personaltrainer, der meinte: Das Wichtigste neben dem Sport ist Essen, Essen, Essen. Deshalb habe ich viel gegessen und viel Sport gemacht. Man könnte auch irgendwelche komischen Pulver nehmen, aber wenn man so viel Sport macht, jeden Tag am Schwitzen ist, und sich anderthalb Stunden auspowert, muss man sehr viel essen, um überhaupt zuzunehmen. Ich habe zwar nur zwei, drei Kilo zugenommen, aber wenn ich mich nicht bewegt hätte, hätte ich bestimmt locker zehn oder 15 Kilo zugenommen.

Tim Oliver Schultz: “Ich würde gerne einen verdeckten Ermittler spielen”

In “Freaks” standen Sie mit Cornelia Gröschel, Wotan Wilke Möhring und Nina Kunzendorf vor der Kamera. Alle drei sind oder waren “Tatort”-Kommissare. Wäre das eigentlich auch eine Rolle für Sie?

Wenn Sie da irgendwelche Kontakte in dieser Richtung haben, aktivieren Sie die bitte. An meiner Gage würde ich Sie ordentlich teilhaben lassen. (lacht) Meine Großeltern haben immer gefragt, wie es bei mir mit der Schauspielerei läuft und ob ich schon mal im “Tatort” mitgespielt hätte. Dann musste ich immer verneinen, und dann kam von denen nur ein: “Ah, alles klar.” Die haben mich mit meinem Beruf lange nicht ernst genommen, weil ich noch nie beim “Tatort” mitgemacht habe. Deshalb erwähne ich bei jedem, der beim “Tatort” mitmacht immer ganz beiläufig: “‘Tatort’ wäre schon ganz gut. Da würde ich auch mal mitmachen.” Damit mich meine Großeltern endlich mal ernst nehmen. (lacht)

Welche Rolle würde Sie denn eher reizen? Kommissar oder Mörder?

Ich würde gerne einen verdeckten Ermittler spielen, der die Fälle undercover lösen muss. Ich drehe ja gerade mit Mehmet Kurtulus einen Indianerfilm und der hat den ersten Undercover-Kommissar im “Tatort” gespielt. Wird langsam Zeit für einen Nachfolger. (lacht)

“Deine Ziellosigkeit ist unerträglich” ist ein Satz, den Ihr Filmvater in “Freaks” zu Ihnen sagt. Was hat Ihnen Ihr Vater als Ratschlag mitgegeben?

Mein Vater ist Lungenarzt und der hat immer schon gewollt, dass ich etwas mache und nicht einfach nur die Schule abbreche und Schauspieler werde. Er hat mir einen gewissen Ehrgeiz mitgegeben. Dass ich zwischen den Jobs nicht auf irgendwas warte, sondern studiere.

Was gefällt Ihnen denn ganz besonders an der Schauspielerei?

Es ist eine gewisse Narrenfreiheit, die man hat. Man schlüpft in eine andere Rolle und übernimmt das Denkmuster. Wie Elektroman, der die Welt vor dem Untergang retten will. Das ist ein Gedankengang, mit dem sich noch nicht so viele Menschen beschäftigt haben. Es gehört zu meinem Beruf, solche Gedanken zuzulassen. Oder mir wie beim “Club der roten Bänder” vorzustellen, dass ich sterbe. Was macht das mit mir? Solche Situationen muss ich im Kopf zulassen. Das macht natürlich etwas mit einem und öffnet den Blick dafür, außerhalb seiner eigenen Lebenswelt zu denken.

Letzte Frage: Welche Superkraft hätten Sie denn gerne?

Wenn man sich etwas länger mit dieser Frage beschäftigt, wird jeder darauf kommen, dass es die Elektrokraft ist. Man hat unglaublich viele Gadgets, die man sich zusätzlich aneignen kann. Mit einem Hoverboard fliegen oder man kann einfach alle elektrischen Dinge kontrollieren. Mit einer einfachen Wasserspritzpistole kann man unfassbaren Schaden anrichten, indem man neben dem Wasser auch einen Blitz weiterleitet. Deshalb ist die Elektrokraft die einzig sinnvolle Superkraft, die sich jeder Mensch aussuchen würde, wenn er sich damit beschäftigt. (lacht)