Tim Oliver Schultz: “Club der roten Bänder”-Star spielt Häuptling Winnetou in Kinofilm

Als krebskranker Leo in der Erfolgsserie “Club der roten Bänder” (Vox) gelang Schauspieler Tim Oliver Schultz der große Durchbruch. Am Dienstag startet bei Netflix der erste deutsche Superheldenfilm “Freaks - Du bist eine von uns”, in dem Schultz Elektroman spielt. Doch aktuell befindet sich der 32-Jährige bereits im spanischen Almeria, wo er für den Kinofilm “Der junge Häuptling Winnetou” als Apatsche Nagi-Nita vor der Kamera steht.

Schultz in Häuptlingskostüm auf Instagram

Auf seinem Instagram-Profil hat Schultz nun die ersten Schnappschüsse veröffentlicht, auf denen er in voller Montur zu sehen ist. Während des Lockdowns hatte er sich auf seinem Gartengelände in Brandenburg auf die Rolle vorbereitet und ordentlich Sonne getankt.

“Das soll übrigens Konzentration und keine schlechte Laune sein”, schreibt er zu einem Foto, auf dem er finster dreinschaut und einen Kaffeebecher in den Händen hält. Der Film soll voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres in die Kinos kommen.