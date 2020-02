Til Schweiger wünscht sich Friedrich Merz als neuen CDU-Chef

Anzeige

Anzeige

Berlin. Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56, "Zweiohrküken", "Honig im Kopf") bricht eine Lanze für Friedrich Merz als neuer CDU-Vorsitzender. "Wenn einer das Erstarken der AfD in den Griff kriegen kann, dann er!", sagte Schweiger der "Bild am Sonntag". Merz sei "jemand, der Klartext redet". Die Mehrheit der CDU-Mitglieder finde ihn "klasse". "Eigentlich müsste die CDU sagen: Das ist unser Mann! Ich sehe aber, dass versucht wird, ihn zu verhindern."

Ein Schauspieler, der einer Partei eine öffentliche Empfehlung für deren wichtigstes Amt abgibt? Kann man natürlich machen, kommt zumindest bei Twitter nicht sonderlich gut an, wie sich schnell zeigt.

Friedrich Merz wird von Til Schweiger unterstützt und ich glaube, spätestens davon wird sich Friedrich Merz nicht mehr erholen. — Nico Semsrott (@nicosemsrott) February 16, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wenn Merz es nicht werden sollte, können wir Schweiger auch gerne den Friedensnobelpreis geben. — Otto Welz (@OttoWelz) February 16, 2020

Nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gelten neben Merz auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn als aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge.

Til Schweiger: “Grüne, SPD, CDU und sogar FDP, oft entscheide ich nach den Spitzenkandidaten”

Unterdessen machen die Vorgänge in der CDU Schweiger Sorge, wie der der “Bild am Sonntag” sagte: “Ja, weil es eigentlich reicht, dass sich schon eine Volkspartei zerlegt hat”, sagte er mit Blick auf die SPD. “Wenn sich die andere, noch stärkere Volkspartei auch noch zerlegt, dann kann man sich ja an fünf Fingern abzählen, wer davon profitiert.” Er selbst habe außer AfD und Linken schon alles gewählt - “Grüne, SPD, CDU und sogar FDP, oft entscheide ich nach den Spitzenkandidaten.”

RND/dpa