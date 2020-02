Til Schweiger wird mit dem Wendler verglichen – und nimmt es mit Humor

Anzeige

Til Schweiger (56) ist zurzeit mit seiner neuen Freundin Sandra (25) im Liebesurlaub auf den Malediven. Von dort postet er eine Liebeserklärung nach der anderen auf Instagram – der Schauspieler und Regisseur scheint super glücklich mit seiner 31 Jahre jüngeren Freundin zu sein.

Doch wegen des Altersunterschieds wird er jetzt mit Michael Wendler (47) verglichen, zwischen dem und seiner Freundin Laura Müller (19) ein ähnlich großer Altersunterschied liegt – ganze 28 Jahre. Der Schlagerstar hat also Verständnis für die Situation und wünscht dem Filmemacher sowie seiner Freundin deshalb in den sozialen Medien viel Glück in ihrer Beziehung.

Til Schweiger nimmt Wendler-Vergleich mit Humor

Til Schweiger nimmt den Vergleich mit Humor – und postet ein weiteres Bild. Darauf zu sehen ist er wiederum auf den Malediven mit Freunden im Pool. Auf einen der Köpfe hat er den des Wendlers montiert und schreibt dazu: “Spontanbesuch auf Male – Liebe kennt kein Alter.”

Seine Follower finden das ebenfalls witzig. Eine schreibt: “Also ich finde es super, wenn Frauen sich einen 30 Jahre älteren Partner nehmen! Bei unserem akuten Pflegepersonalmangel ist das doch DIE Lösung!!!” Ein anderer schreibt zu dem Bild, auf dem der “Wendler” den Arm um Schweiger legt: “Er hält den DJ ...”

RND/hsc