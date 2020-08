Til Schweiger: “Honig im Kopf” war "größte berufliche Niederlage"

Anzeige

Usedom. In Deutschland war Til Schweigers Demenzfilm ”Honig im Kopf” ein Erfolg – in den USA hingegen zeigten ihn nur wenige kleine Kinos. Das wurmt den Schauspieler und Filmemacher noch heute, wie er der “Ostsee-Zeitung” bei einem Besuch auf Usedom verriet: “Die Amerikaner haben die Botschaft nicht verstanden. Sie meinten, wir machen uns auf Kosten der Kranken lustig”, so Schweiger. Deshalb bezeichnete der 56-Jährige den Film beziehungsweise die komplett neu abgedrehte englische Version mit Nick Nolte in der Hauptrolle als “größte berufliche Niederlage”.

Til Schweiger: Auch sein neuer Film hat Tiefgang

Auch zu seinem neuen Film packte Schweiger bei seinem ersten Besuch auf der zweitgrößten deutschen Insel aus, denn es soll mal wieder ein Film mit Tiefgang werden – wie einst “Honig im Kopf”. “Es geht um junge Leute, die krank sind. Ich spiele den alleinerziehenden Vater zweier Kinder, Junge und Mädchen. Das Mädchen ist manisch-depressiv und hat eine bipolare Störung”, so Schweiger. Ob wie häufig eine seiner Töchter seine Filmtochter verkörpert, verriet er nicht. Die Filmtochter allerdings verliebt sich in einen Jungen mit Tourettesyndrom und büxt mit ihm zusammen aus – ans Meer.