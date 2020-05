Til Schweiger ätzt nach Drohungen gegen Drosten und Lauterbach: „Heult jetzt nicht rum"

Anzeige

Wenige Stunden, nachdem der SPD-Politiker Karl Lauterbach und der Virologe Christian Drosten Drohschreiben öffentlich gemacht haben, hat sich auch der Schauspieler Til Schweiger zu Wort gemeldet. Er zeigt wenig Verständnis für die Veröffentlichung der Drohungen: “Heult jetzt nicht rum, habe ich auch nicht getan”, soll Schweiger unter anderem bei Instagram geschrieben haben – der Post ist inzwischen nicht mehr abrufbar, bei Twitter werden allerdings Screenshots der Nachricht geteilt.

Lauterbach hatte am Dienstag auf Twitter ein Foto veröffentlicht, das ein an ihn adressiertes Paket zeigt. Auf dem Bild sind ein Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit sowie ein Zettel zu sehen, auf dem “trink das – dann wirst du immun” steht. Drosten teilte den Tweet und schrieb, er habe ein Paket mit gleichem Inhalt bekommen.

Das selbe Paket habe ich heute auch bekommen. https://t.co/JBGQTKPkrh — Christian Drosten (@c_drosten) May 26, 2020

“Steht zu eurer Meinung, aber weint nicht!"

Für Til Schweiger offensichtlich kein Vorgang, den es öffentlich zu machen lohne: Mit den Worten “Herr Drosten und Herr Lauterbach, take a Chill-Pill!” leitet er den Instagram-Post ein – auf Deutsch so viel wie: “Stellt euch nicht so an.” Dann schreibt Schweiger weiter: “Ich habe Morddrohungen bekommen, als ich den deutschen Soldaten in Afghanistan meinen Respekt erwiesen und sie besucht habe! Des Weiteren habe ich Morddrohungen erhalten, als ich mich für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen eingesetzt habe – also von “links” und “rechts” bin ich bedroht worden.”

Der Instagram-Post endet mit den Worten “Steht zu eurer Meinung – das ist euer Recht –, aber weint nicht! Ob ihr recht habt, wird die Zukunft zeigen!”

Schweiger war zuletzt wegen eines Instagram-Post über die Corona-Maßnahmen in die Kritik geraten.