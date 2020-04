TikTok-Star ist Schwanger mit 17: Jasi_xx3 dachte über Abtreibung nach

Anzeige

Die berühmte TikTokerin Jasi_xx3 ist mit 17 Jahren schwanger geworden. Das sei ein großer Schock für sie gewesen: Jasmin erzählte in einem RTL-Interview mit Moderator Marco Schreyl, dass die Schwangerschaft für sie sehr plötzlich kam. “Also, ich habe es ja durch einen Test erfahren und ich war erstmal geschockt und habe auch geweint", so Jasmin.

In diesem Moment habe sie sich sehr viele Gedanken gemacht, sagt Jasi_xx3: “Ob ich das überhaupt möchte, das Kind oder nicht. Und wie das in Zukunft auch weitergehen soll." Einen Schwangerschaftsabbruch wägte Jasmin auch ab: “Ich habe mal an Abtreibung gedacht und ich denke, es ist auch normal, auf jeden Fall, darüber nachzudenken in so einer Situation, aber der Gedanke ging auch relativ schnell wieder weg, weil ich eigentlich nie so war, dass ich abtreiben wollen würde.” Das Kind sei ein großes Geschenk, sagte Jasmin zu Moderator Schreyl.

Jasi_xx3: Verkündung auf Instagram

Jasi_xx3 ist in sozialen Medien sehr beliebt, auf TikTok hat sie fast 900.000 Follower. Vor zwei Wochen verkündete sie auf Instagram die Neuigkeiten: “Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das alles ist gerade auch ein sehr großer Schritt für mich, aber ich kann euch sagen, dass ich unendlich glücklich bin und auch die beste Unterstützung habe, meine Familie und meine Freunde.” Der Beitrag hat mittlerweile mehr als 160.000 Likes.

RND/am