Thomas Markle nach Royal-Interview: „Meghan hat ihren Vater nicht verloren“

Es scheint ein sehr schwieriges Tochter-Vater-Verhältnis zu sein. Eines, das auch immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Nun hat sich der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, nach dem brisanten Interview seiner Tochter mit US-Moderatorin Oprah Winfrey erneut geäußert. Diesmal steht der 76-Jährige in seiner etwas chaotischen, unaufgeräumten Küche in Mexiko einem RTL-Reporter gegenüber. Leicht nuschelnd antwortet Thomas Markle auf die Frage nach den Suizidgedanken von Meghan: „Ich war schon sehr besorgt und beunruhigt, dass sich niemand da um sie gekümmert hat.“ Eigentlich habe doch Harrys Bruder William für sie da sein müssen, schiebt er hinterher. William? Nun gut.

Nicht verloren, nur aussortiert

In dem viel beachteten Oprah-Winfrey-Interview hatte Meghan auch über ihren Vater gesprochen. Der kam dabei allerdings nicht so gut weg. Die Herzogin sagte, dass sie sich nicht vorstellen könne, ihren Sohn Archie so zu verletzen, wie ihr eigener Vater sie „verraten“ habe und gab zu, dass sie es „schwer fand, sich mit Thomas zu versöhnen“. Thomas Markle seinerseits erwiderte die Vorwürfe kurze Zeit später etwas trotzig mit Gegenvorwürfen. Meghan habe ihn auch nach seiner Herzoperation vor fast drei Jahren im Stich gelassen.

Nun schlägt der 76-Jährige versöhnlichere Töne an. „Sie hat ihren Vater nicht verloren, ich bin ihr Vater und ich liebe sie“, sagte er RTL. Er sei von ihr nur irgendwie aussortiert worden. Seine Tochter könne ihn aber jederzeit besuchen – oder auch umgekehrt. „Melde dich – ich bin bereit, wenn sie es ist“, so sein Appell Richtung kalifornischer Kleinfamilie.

Dem britischen Sender ITV sagte Thomas Markle vor ein paar Tagen – nachdem er sich über Tochter und Schwiegersohn ausgelassen hatte –, das, wenn er vor dem Paar direkt höre, werde er auch davon ablassen, mit den Medien zu sprechen. Dem Vater-Tochter-Verhältnis würde die mediale Abstinenz sicher ganz gut tun.