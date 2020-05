Thomas Gottschalk ist 70: Live im ZDF in seinen Geburtstag reingefeiert

Anzeige

München. "Herzlich willkommen zu meiner Geburtstagsparty": Entertainer Thomas Gottschalk hat in der Nacht zu Montag live in seinen 70. Geburtstag reingefeiert - zusammen mit Überraschungsgästen wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Katharina Witt und goldenem Konfettiregen. "Das ist doch alles Ü50-Party", sagte Gottschalk zu Beginn der Show. "Wir müssen uns damit trösten, dass das doch eine Nostalgie-Veranstaltung wird." Aber: "Es gibt ja nur eine Möglichkeit, nicht 70 zu werden."

"Mit Sicherheitsabstand, aber mit Sicherheit voll auf die Zwölf", kündigte das ZDF die Party in Corona-Zeiten an. Abstand zu halten fiel den Beteiligten dann aber doch sichtlich schwer - vor allem beim Anstoßen mit Sekt um Mitternacht.

Von Rolando Villazón und Schöneberger gab es ein Ständchen - und Geschenke gab es auch. Feministin Alice Schwarzer bescheinigte ihm auf seine Anfrage, kein Sexist zu sein: "Ich hab Dich noch nie sexistisch erlebt – davor bewahrt dich der Humor." Und Otto Waalkes ließ ihm eine Zeichnung zukommen, auf dem Gottschalk, Otto, Udo Lindenberg und ein Ottifant - wie einst die Beatles - über den Abbey-Road-Zebrastreifen gehen. Cher gratulierte ihrem "Freund und Nachbarn" per Videobotschaft, ebenso Lionel Richie.

Revival von “Wetten, dass..?” im November wird es nicht geben

Als Vertreter der etwas jüngeren Generation, deren Kindheit Gottschalk prägte, waren die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dabei - die Erinnerungen an diese Kindheit teilten: "Wenn keiner Zeit hatte und es lief "Wetten, dass..?", sind die trotzdem zum Kegeln gegangen", sagte Heufer-Umlauf über seine Eltern. Sie hätten eben gewusst, dass die Kinder nirgendwo hingehen, so lange die Show läuft. Er habe Gottschalk in seiner Kindheit und Jugend sehr bewundert, betonte Heufer-Umlauf. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Du ein echter Mensch bist. Das ist für mich heute noch schwer zu verstehen."

Eine traurige Nachricht gab es aber auch an diesem Abend: Ein lange geplantes Revival von "Wetten, dass..?" in diesem November wird es nicht geben. Die Sondersendung soll wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben werden. ""Wetten, dass..?" kann keine Notausgabe sein, das muss 'ne Party sein und das muss 'ne Nostalgie-Party sein", sagte Gottschalk. Und das sei nicht möglich, wenn Gäste und Publikum wegen der Corona-Pandemie beispielsweise Masken tragen müssten. "Machen wir halt November 21. Ich halte durch - auch wenn ihr mich reintragt."

"Ende Legende" sagte Gottschalk ziemlich zum Schluss und entließ seine Zuschauer schließlich doch noch mit einer Perspektive: "Jetzt wäre die Chance, zu sagen: Das war's. Aber ich nutze sie nicht." Er kündigte an: "Zum 80. sehen wir uns wieder."