The Weeknd für 16 Billboard Awards nominiert

Anzeige

Anzeige

New York. Bei den Grammys ging The Weeknd noch leer aus, doch bei den Billboard Music Awards könnte er groß absahnen. Der Musiker ist für die US-Musikpreise gleich in 16 Kategorien nominiert, unter anderem als bester männlicher Künstler, bester R’n’B-Künstler sowie für seinen Nummer-eins-Hit „Blinding Lights“ aus dem Jahr 2020. Die am Donnerstag veröffentlichte Liste für die Show am 23. Mai führt The Weekend damit an, gefolgt von DaBaby („Rockstar“) mit elf Nominierungen in neun Kategorien.

Für den Preis als bester Künstler muss sich The Weeknd mit den beiden jung verstorbenen Musikern Juice WRLD und Pop Smoke sowie mit Taylor Swift und Drake messen. Letzterer hat so viele Billboard Awards gewonnen wie noch kein Künstler zuvor.

Die Nominierten werden nicht von einer Jury oder Fans ausgewählt, sondern aufgrund ihrer Verkaufs- und Streamingzahlen, ihrer Radiopräsenz und ihres sozialen Engagements.