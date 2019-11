„The Voice“-Gewinnerin Claudia: Ein Duett mit Ariana Grande wäre mein Traum

Anzeige

Anzeige

Berlin. Sie war die absolute Favoritin von „The Voice of Germany“ – und am Sonntagabend hat die gebürtige Indonesierin Claudia Emmanuela Santoso (19) dann tatsächlich die neunte Staffel der Castingshow gewonnen. Im Interview mit RND.de spricht die Studentin, die seit anderthalb Jahren in München lebt, auch über die Schattenseite ihres Sieges.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei „The Voice of Germany“! Wie sehen jetzt Ihre Pläne aus?

Ich werde weiter Musik machen, hoffentlich viele Konzerte spielen und auch parallel studieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Glauben Sie, dass Sie das zeitlich unter einen Hut bekommen?

Ja. Ich brauche das noch.

Als Siegerin haben Sie ein Auto gewonnen. Wohin geht die erste Ausfahrt?

Ich habe gar keinen Führerschein und habe noch nicht mal mit Fahrstunden angefangen. (lacht)

Anzeige

Im Finale haben Sie bereits Duette mit Alice Merton und Freya Ridings gesungen. Mit wem würden Sie noch mal auf der Bühne stehen wollen?

Anzeige

Mit Ariana Grande. Das wäre mein absoluter Traum.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Ich werde hoffentlich immer noch Musik machen und zusätzlich als Vocalcoach arbeiten, weil ich gerne lehre.

Wissen Sie denn, wann Sie das nächste Mal Ihre Familie in Indonesien besuchen werden?

Eigentlich hatte ich gehofft, dass das Weihnachten klappt, aber das geht jetzt nicht, weil wir Finalisten im Dezember ja auf Tour gehen. Ich habe Weihnachten nur drei Tage frei. In dieser Zeit ist es unmöglich für mich, nach Hause und wieder zurück zu fliegen. Aber nächstes Jahr im Sommer werde ich definitiv fliegen.