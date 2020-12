„The Voice“-Coach Samu Haber nach Corona-Infektion zurück beim Halbfinale

Anzeige

Berlin. Ende Oktober hatte sich der finnische Musiker Samu Haber (44) mit dem Coronavirus infiziert. Er habe vor dem Auftritt in einer finnischen Fernsehshow einen Test machen müssen, der positiv ausgefallen sei. „Ich konnte es erst nicht glauben, weil ich keine Symptome habe und mich ganz normal fühle“, schrieb Haber damals auf Instagram.

Haber durfte die Aufzeichnungen der Musikcastingshow „The Voice of Germany“ (Sat.1 und Pro Sieben) nicht fortsetzen. Am heutigen Sonntagabend findet das Halbfinale live in Berlin statt, und Haber ist gesund und munter zurück bei der Sendung.

Auf Instagram äußerte sich Haber nun erstmals zu seiner Rückkehr. Besonders traurig sei er darüber, dass erst am Freitag bekannt gegeben wurde, dass weder beim Halbfinale noch beim Finale am kommenden Sonntag Publikum im Studio erlaubt ist.

„Es gab teilweise ein paar dunkle Wolken über der gesamten Produktion. Besonders als es mich wegen meiner Corona-Infektion im Oktober aus dem Studio gekegelt hat. Aber jetzt sieht alles gut aus“, schrieb der Musiker auf seinem Account.