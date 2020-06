“The Sweet”-Sänger und Bassist Steve Priest ist tot

Anzeige

Anzeige

Steve Priest, Bassist und Sänger der Glam-Rock-Band “The Sweet”, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Sein Bandkollege Andy Scott bestätigte die traurige Nachricht via Facebook: “Seine Frau Maureen und ich stehen in Kontakt, und obwohl seine Gesundheit nachließ, habe ich mir diesen Moment nie vorgestellt ... Meine Gedanken sind bei seiner Familie.”

Dazu postete Scott gemeinsame Fotos und erklärte: “Er war der beste Bassist, mit dem ich je gespielt habe.” Die vierköpfige Band “The Sweet” war eine Schlüsselfigur in der Glam-Rock-Ära und erzielte in den 1970er-Jahren mehrere Hits. Priest schloss sich Ende der Sechzigerjahre der jungen Band an, die zunächst Sweetshop hieß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In den letzten Jahren lebte Steve Priest mit seiner Frau Maureen und den Töchtern Danielle und Margaret in La Cañada Flintridge in Kalifornien. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.