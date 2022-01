Betrunkener Autofahrer fährt gegen Haus von Popstar Taylor Swift

Anzeige

New York. Ein Mann ist betrunken in ein Wohngebäude der Sängerin Taylor Swift in New York gefahren. Der 31-Jährige sei kurz nach drei Uhr morgens (Ortszeit) am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sei in falscher Richtung auf der Franklin Street im Stadtteil Tribeca gefahren. Dort besitzt Swift ein Townhouse und mehrere Wohnungen in einem benachbarten Gebäude. Der Verdächtige habe versucht, sich Zugang zu einem der Gebäude zu verschaffen.

Die Polizei konnte Berichte nicht bestätigen, wonach der Mann Beamten mitgeteilt habe, dass er erst weggehen werde, wenn er Swift getroffen habe. Dem Verdächtigen aus Virginia wurde Fahren unter Alkoholeinfluss zur Last gelegt.

Swift hatte es schon mit mehreren Stalkern zu tun. Diese haben ihr Zuhause in Tribeca und ihr gehörende Häuser in Kalifornien und Rhode Island ins Visier genommen.