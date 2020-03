“Tatort”-Schauspieler Wotan Wilke Möhring ist wieder Single

Anzeige

Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Cosima Lohse sind nicht länger in einer Beziehung. Das gab die Sprecherin des 52-Jährigen gegenüber der “Bild” bekannt. Möhring selbst habe sich angeblich nicht zu der Trennung äußern wollen.

Der “Tatort”-Kommissar war bei der Berlinale bereits ohne seine 33-jährige Ex-Freundin an seiner Seite auf dem roten Teppich erschienen. Stattdessen trat Möhring mit seinem Bruder Sönke auf. Regieassistentin Cosima Lohse postete derweil Bilder aus dem Sri Lanka-Urlaub bei Instagram.

Möhring und Lohse waren fast fünf Jahre zusammen

Wie die “Bild” berichtete, waren Wotan Wilke Möhrung und Cosima Lohse seit 2015 ein Paar. Im Mai 2016 sei ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben worden.

Das Liebes-Aus der beiden solle “Bild”-Informationen zufolge bereits mehrere Monate zurückliegen. Dabei habe sich Möhring eine vielversprechende Zukunft mit Cosima Lohse vorstellen können, wie er vor Längerem in einem Interview mit der “Bild” gesagt haben soll. “Es war keine klassische Liebe auf den ersten Blick. Aber Cosima hat von Anfang an etwas hinterlassen, das ich nicht vergessen konnte”, so der Schauspieler.

RND/al