„Tatort“-Kommissar Vladimir Burlakov zeigt sich erstmals mit seinem Lebensgefährten

Hand in Hand auf dem roten Teppich – so zeigten sich am Donnerstagabend „Tatort“-Schauspieler Vladimir Burlakov und sein Lebensgefährte Martin im Rahmen der Gala „GQ Men of the Year“ in Berlin. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares.

Und wie war es, erstmals mit seinem Partner eine Veranstaltung zu besuchen? „Lustigerweise war es gar nicht so aufregend, wie ich dachte, weil es für mich dann doch normal ist, mit meinem Partner einen schönen Abend zu haben“, sagte Burlakov dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auf Nachfrage des ORF äußerte sich Burlakov unter anderem zur Initiative #ActOut, die auch von ihm sehr unterstützt wurde: „Ich glaube, es braucht unterschiedliche Beispiele und unterschiedliche Personen, die Mut zeigen, dazu zu stehen. Ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen, wie es sollte.“

Im Rahmen der Initiative #ActOut hatten sich 185 Schauspieler und Schauspielerinnen als homosexuell geoutet. Auch „Tatort“-Schauspielerin Karin Hanczewski hatte ihre Sexualität in diesem Zusammenhang öffentlich gemacht – zuletzt kritisierte sie, dass ihr seit ihrem Outing fast nur noch lesbische Rollen angeboten werden.

Sorge, dass es ihm ähnlich wie Hanczewski ergehen könnte, macht sich Burlakov mit Blick auf sein Coming out nicht: „Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken. Ich bin immer noch der gleiche Mensch und der gleiche Schauspieler wie gestern und wie letzte Woche und wie vor zwei Wochen und ich glaube, dass die Menschen, die an mein Talent glauben – oder auch an Karins Talent glauben – uns weiterhin besetzten werden für das, wer wir als Schauspieler sind und nicht, mit wem wir ins Bett gehen.“