„Taff“-Moderatorin Rebecca Mir verabschiedet sich in die Babypause

Anzeige

Anzeige

Im Dezember wurde bekannt: Model und „Taff“-Moderatorin Rebecca Mir (29) ist schwanger und erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Tänzer Massimo Sinató (40), ihr erstes Kind. Seitdem konnte man in den sozialen Medien verfolgen, wie der Bauch der werdenden Mama weiter wuchs – zahlreiche Fotos teilte Mir dort.

Nun verabschiedet sich Mir, die durch ihre Teilnahme bei „Germany‘s Next Topmodel“ im Jahr 2011 bekannt wurde, auf Facebook und Instagram in die Babypause. „Byebye Taff! Ich bin jetzt in der Babypause“, schreibt sie da am Samstag zu einem Bild von sich im roten Kleid, eine „Taff“-Moderationskarte in der Hand.

Anzeige

Auch der werdende Papa Massimo Sinató macht eine „Let‘s Dance“-Pause

Anzeige

Auch ihr Mann Sinató will Zeit haben für sein Kind und nimmt deshalb nicht wie sonst als Profitänzer an der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel teil. „Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Vater und möchte jeden Moment nutzen, um meine Frau in diesem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen und mich voll und ganz auf die kommende Zeit als werdender Papa zu konzentrieren“, begründete Sinató bei Instagram seine Entscheidung.

Bei „Let‘s Dance“ lernten sich Sinató und Mir auch kennen und lieben. Das Model nahm dort 2012 an der fünften Staffel teil und tanzte mit Sinató. Im selben Jahr machten sie ihre Beziehung öffentlich, 2015 heirateten die beiden.