Sylvie Meis: Vor der Hochzeit zwei Wochen Quarantäne

Ihr erster großer Auftritt seit einem halben Jahr war auch zugleich der letzte: Moderatorin Sylvie Meis war der Stargast beim “Raffaello Summer Dinner” in Berlin. “Es freut mich sehr, dass einem sehr guten Zweck wie Kinderschutz wieder Aufmerksamkeit gegeben wird”, begründete sie ihre Teilnahme an der Veranstaltung gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “In dieser neuen Normalität ist es wichtig, dass das Leben weitergeht.”

Insgesamt waren gerade mal 50 Gäste bei der Veranstaltung eingeladen, die unter strengen Corona-Maßnahmen in einem riesigen Partyzelt stattfinden durfte. “Es ist das allererste Mal, dass ich für eine Veranstaltung einen Mundschutz auf mein Kleid abgestimmt habe”, erklärte Sylvie Meis. “Bei diesen neuen Bedingungen ist es wichtig, ganz streng die Regeln einzuhalten. Wir dürfen die Augen nicht verschließen, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.”

Ende September will die Moderatorin ihrem Verlobten Niclas Castello in Florenz das Jawort geben. Zuvor begibt sich das künftige Brautpaar in häusliche Quarantäne. “Wir wollen zwei Wochen vor der Hochzeit nicht mehr das Risiko von Corona haben”, sagte Meis.

Vor allem sind 70 Gäste zu der Feier, die drei Tage lang “mit ganz viel Pasta und Kuchen” in einem Hotel stattfinden soll, eingeladen. Hat die gebürtige Niederländerin keine Angst, dass die Feierlichkeiten doch noch abgesagt werden könnten? “Jedes Land hat andere Bestimmungen. In Italien dürfen wir noch so viele Menschen sein. Die Daumen sind gedrückt.”