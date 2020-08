Sylvie Meis freut sich auf Hochzeit: “Ich kann es kaum erwarten”

Anzeige

Anzeige

Moderatorin Sylvie Meis freut sich auf ihre Hochzeit in der Toskana. “Ich kann es kaum erwarten, endlich mit Niclas verheiratet zu sein. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er ist meins und ich bin seins”, sagte die 42-Jährige, die in Hamburg lebt, der Zeitschrift “Bunte”. Meis und ihr Verlobter, der Künstler Niclas Castello, wollen demnach im September in Florenz heiraten.

“Es ist mir unendlich wichtig”

Zum Altar führen lassen will sich Meis laut "Bunte" von ihrem Sohn Damián van der Vaart. "Es ist mir unendlich wichtig, dass mein Sohn mich in die Hände meines künftigen Ehemannes geleitet", sagte die Moderatorin, die von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet war.