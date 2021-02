Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer: Nach Corona-Erkrankung 15 Kilo verloren

Anzeige

Tampa. Der frühere deutsche NFL-Profi Sebastian Vollmer hat eine Infektion mit dem Coronavirus und eine längere Covid-19-Erkrankung überstanden. „Ich war die letzten zwei Wochen krank mit Covid“, berichtete der 36-Jährige am Freitag in einer Talkrunde mit aktuellen und früheren Footballspielern von NFL Deutschland. Er habe 15, 16 Kilogramm verloren und Fieber gehabt, sagte Vollmer weiter. Aktuell befinde er sich in Quarantäne. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Vollmer war von 2009 bis 2016 in der National Football League für die New England Patriots aktiv und hatte dabei zweimal den Super Bowl gewonnen.