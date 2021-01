Eric Church und Jazmine Sullivan singen Nationalhmymne beim Super Bowl

Anzeige

Los Angeles. Die Sängerin Jazmine Sullivan und der Country-Star Eric Church sollen in diesem Jahr die US-amerikanische Nationalhymne beim Sport-Großereignis Super Bowl singen. Dies teilte die US-Football-Liga NFL am Dienstag mit. Die Finalpartie ist für den 7. Februar in Tampa Bay im US-Bundesstaat Florida angesetzt.

Im vorigen Jahr wurde der Sängerin Demi Lovato diese Ehre zuteil. In der Vergangenheit hatten schon Stars wie Lady Gaga, Beyoncé, Whitney Houston, Diana Ross, Jennifer Hudson, Billy Joel, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond die Hymne gesungen.

R&B-Sängerin Jazmine Sullivan. © Quelle: picture alliance / dpa

In der Halbzeitpause soll dieses Jahr der kanadische Musiker The Weeknd („Blinding Lights“) auftreten, wie bereits im November bekannt wurde. Der Super Bowl ist das jährliche Finale der NFL-Liga und erreicht in den USA im Fernsehen regelmäßig Rekord-Zuschauerzahlen. Im vorigen Jahr hatten Jennifer Lopez und Shakira die Halbzeitshow bestritten.