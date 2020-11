Stress mit Johnny Depp: Petition gegen Amber Heard in „Aquaman“

Anzeige

Mit „Aquaman“ hat Schauspielerin Amber Heard 2018 den Durchbruch geschafft. Doch nun fordern 1,5 Millionen Menschen, dass die Ex-Frau von Schauspieler Johnny Depp (57) in der geplanten Fortsetzung, die im Jahr 2022 ins Kino kommen soll, nicht mehr die Rolle der Wasserprinzessin Mera spielt.

Der Grund für die Petition ist der gerichtliche Streit zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Wir erinnern uns: Die beiden lernten sich 2009 kennen, 2012 wurden sie ein Paar, 2015 folgte die Hochzeit. Doch schon ein Jahr später begann der Rosenkrieg: Amber Heard reichte die Scheidung ein und warf dem „Fluch der Karibik“-Star vor, sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss körperlich misshandelt zu haben.

2018 legte Amber Heard in einem Artikel in der „Washington Post“ nach und bezichtigte Johnny Depp der häuslichen Gewalt. Im Laufe eines Prozesses in diesem Jahr warfen sich beide gegenseitig häusliche Gewalt vor. Johnny Depp erhielt dabei unter anderem von zwei Ex-Freundinnen Unterstützung.

Petition: 1,5 Millionen wollen Amber Heard nicht mehr in „Aquaman“ sehen

Die Initiatoren der Petition stehen klar auf der Seite von Depp. „Johnny Depp beschreibt in seiner Klage viele Vorfälle häuslicher Misshandlung, die er durch seine damalige Frau Amber Heard erlitten hat.“ Es sei ein „sich wiederholendes Missbrauchsmuster“ bei Amber Heard festzustellen, da sie 2009 verhaftet worden war, weil sie ihre ehemalige Partnerin Tasya Van Ree misshandelt haben sollte.

Die Initiatorin Jeanne Larson spricht von einem „systematischen Kreuzzug“, den die 34-jährige Heard seit der Scheidung unternommen habe, um Depps Hollywoodkarriere zu ruinieren.

Da Heard eine „bekannte häusliche Missbrauchstäterin“ sei, müssten Warner Bros. und DC Entertainment – die „Aquaman“ produzieren – reagieren, so Larson. „Sie dürfen das Leiden der Opfer von Heard nicht ignorieren und dürfen eine Täterin nicht verherrlichen.“

Johnny Depp hat seine Rolle bei Warner Bros. verloren – folgt nun Amber Heard?

Für Johnny Depp ist es in der Tat derzeit schwierig. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er seine Rolle als Gellert Grindelwald in der Serie „Phantastische Tierwesen“ verliert – die Produktionsfirma Warner Bros hatte ihn darum gebeten. Brisant an der Sache: Wie auch „Aquaman“ erscheint „Phantastische Tierwesen“ bei Warner Bros., die „Bild“-Zeitung bezeichnete es als „konsequent“, auch bei Amber Heard die Reißleine zu ziehen.