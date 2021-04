Streit um Vormundschaft: Britney Spears will selbst vor Gericht aussagen

Anzeige

Los Angeles. US-Pop-Star Britney Spears will sich vor Gericht persönlich zu ihrem Leben unter Vormundschaft äußern. Richterin Brenda Penny habe den Termin dafür auf den 23. Juni festgelegt, sagte Spears‘ Anwalt Samuel Ingham III am Dienstag. Zum Inhalt der geplanten Stellungnahme äußerte er sich nicht.

Spears steht seit 2008 unter Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie eine Reihe psychischer Zusammenbrüche hatte, auch in der Öffentlichkeit. Derartige Arrangements sind in der Regel auf Menschen mit deutlich eingeschränkten Möglichkeiten, Entscheidungen für sich zu treffen, beschränkt und sollten temporär sein. Die 39-Jährige ist jedoch deutlich länger als erwartet unter Vormundschaft geblieben und will vor Gericht erreichen, dass dieser Zustand beendet wird.

Spears weigert sich, ihre musikalische Karriere fortzusetzen, solange sie unter Vormundschaft steht und hat sich seit 2019 auch nicht mehr vor Gericht geäußert. Damals schloss die Richterin die Öffentlichkeit aus, so dass ihre Aussage nicht bekannt wurde. Richterin Penny könnt auch im Juni so verfahren. Spears und Ingham dringen jedoch auf mehr Transparenz.

Streit zwischen Vater und Mutter

Unterdessen tobt ein Rosenkrieg zwischen Britneys Eltern, die seit 2002 geschieden sind. Mutter Lynne hatte öffentlich angeprangert, dass ihr Ex-Mann hohe Summen als Vormund einstreicht. Und dass er das Geld seiner Tochter benutzt, um vor Gericht gegen sie zu kämpfen. Laut Lynne Spears habe Jamie bisher zwei Millionen Dollar, die er aus den Einnahmen der Sängerin nahm, an seine teuren Star-Anwälte überwiesen. Sie fordert, dass mindestens 224.000 Dollar „zurück an Britney überwiesen werden.“ Deren Anwalt nahm die Aussage der Mutter mit in seinen Gerichtsantrag auf, den Vater von der Vormundschaft zu entbinden.

Das wollte Jamie nicht auf sich sitzen lassen. Er attackierte Lynne in seiner Antwort vor Gericht schwer. In den der Webseite „The Blast“ vorliegenden Dokumenten schrieb er: „Die Mutter hat vom Schmerz und dem Trauma unserer Tochter Profit schlagen wollen, in dem sie ein Enthüllungsbuch über unsere Familie veröffentlicht hat.“ Damit spielt der 68-jährige auf die Memoiren an, die seine Ex-Frau 2008 geschrieben hatte. Der Titel: „Durch den Sturm: Die wahre Geschichte von Ruhm und Familie in einer Boulevardwelt“. Jamie behauptet sogar, dass es Lynne ist, wegen der die Promi-Tochter Geld verliert: „Sie hat sich bis vor Kurzem nie um die Vormundschaft geschert und hat deshalb auch keine Ahnung, welche Gelder geflossen sind. Durch ihre Einmischung hat sie der Vormundschaft mehr Zeit und Geld gekostet, in dem sie unnötige Medienaufmerksamkeit geschaffen hat.“