Streit um Semperopernball: Judith Rakers droht mit Konsequenzen

Hamburg/Dresden. Die Verleihung des St.-Georgs-Ordens an den umstrittenen ägyptischen Machthaber Abdel El-Sisi sorgt für heftige Kritik - jetzt auch von Moderatorin Judith Rakers. Sie sollte den diesjährigen Dresdner Semperopernball moderieren.

"Mich irritiert diese Verleihung sehr, und ich bin seitdem in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich als Moderatorin des Balls ziehen möchte", schrieb die "Tagesschau"-Sprecherin am Dienstag auf Twitter. Rakers (44) soll neben dem Schlagersänger Roland Kaiser (67) durch den Abend führen.

Mit harter Hand gegen Kritiker

Der Opernballverein hatte Al-Sisi am Sonntag trotz öffentlicher Kritik in Kairo den St.-Georgs-Orden überreicht. Der ehemalige General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.

RND/dpa/msc