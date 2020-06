Sternekoch Raue erwartet Corona-Pleitewelle in Gastronomie

Naturspektakel in Südafrika: Millionen von Sardinen vor der Küste

Der jährliche "Sardine-Run" in Südafrika ist ein besonderes Naturspektakel. Scharen von Sardinen ziehen an der Küste des Ozeans entlang und Haie und Delfine stürzen sich auf die kleinen Fische - und natürlich auch Angler. In Zeiten der globalen Corona-Krise konnten sogar noch mehr Tiere beobachtet werden.