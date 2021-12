Steinmeier würdigt Desmond Tutu: Vorbild im Kampf gegen Rassismus

Anzeige

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen südafrikanischen Geistlichen Desmond Tutu als einen der weltweit markantesten Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte gewürdigt. „Sein unerschütterliches Engagement gegen Apartheid soll uns allen ein Vorbild sein, uns unablässig gegen Rassismus und Ungleichbehandlung zu engagieren“, erklärte das deutsche Staatsoberhaupt in einem am Sonntag veröffentlichten Beileidsschreiben. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Friedensnobelpreis und das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, unterstrichen Tutus Platz in der Zeitgeschichte, schrieb Steinmeier. „Er wird in Deutschland unvergessen bleiben als Christ und politischer Priester, als Versöhner und als unabhängiger Geist.“

Tutu war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben, wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bekanntgab. Als prominentester Geistlicher des Landes war er jahrzehntelang das moralische Gewissen des Kap-Staates. Gemeinsam mit Nelson Mandela kämpfte er gegen das rassistische Apartheidsystem, das die weiße Dominanz festschreiben wollte.