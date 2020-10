Steinmeier-Gattin Elke Büdenbender vermisst Umarmungen in Corona-Zeiten

Wider die Pandemie – mit und ohne Impfstoff

In Berlin demonstrieren am Samstag Tausende Menschen für ein Ende der Pandemie – ohne Impfstoff. Dabei führt ihre Route an den deutschen Büroräumen der Bill and Melinda Gates Foundation vorbei. Deren Europadirektorin ist überzeugt, dass man die Menschen mit Fakten und Zahlen von der Wichtigkeit einer Impfung überzeugen kann.