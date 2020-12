„Steel Magnolias“-Star Carol Sutton stirbt an Corona

Anzeige

New Orleans. Durch den Film „Steel Magnolias“ wurde Schauspielerin Carol Sutton 1989 weltberühmt, nun ist die „Queen of New Orleans“ im Alter von 76 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das schrieb die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell auf Twitter. Sie bezeichnete Sutton als „Königin des Theaters in New Orleans“, da die Schauspielerin dort jahrzehntelang auf der Bühne stand.

Aber auch aus Film und Fernsehen war Sutton bekannt, sie war etwa in „Treme“, „Claws“, „Runaway Jury“, „Queen Sugar“ zu sehen. Auch in diesem Jahr war sie in Neuerscheinungen zu sehen, „Messiah“ wurde im Januar auf Netflix ausgestrahlt. „Wir werden uns immer an ihre Bühnenpräsenz und die Charaktere erinnern, die sie portraitierte“, so Cantrell.