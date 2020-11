„Stay in line!“: Stars appellieren, die Wahlschlangen nicht zu verlassen

Anzeige

Im Laufe des Tages riefen viele US-Promis ihre Fans zunächst auf, wählen zu gehen. Am Wahlabend stand dann ein anderer Satz im Mittelpunkt: „Stay in line!“ („Bleibt in der Schlagne stehen!“). Stars wie Seth Rogen, Jimmy Kimmel und Eva Longoria appellieren damit an ihre Follower, die Schlangen an den Wahllokalen nicht zu verlassen – denn jeder, der sich vor deren Schließung eingereiht hat, darf auch wählen. Besonders im umkämpften US-Staat Arizona könnte am Ende jede Stimme zählen.

Hollywoodstar Seth Rogen twitterte am Abend: „Bürger von Arizona, bitte bleibt in der Schlange stehen. Wenn ihr ansteht, müssen sie euch wählen lassen.“

Ähnlich äußerte sich kurz darauf Schauspielerin America Ferrera: „Arizona! Bleibt in der Schlange stehen! Wenn ihr ansteht und die Wahllokale schließen, habt ihr das Recht, noch zu wählen“, so der TV-Star. „Jede Stimme zählt!“

Auch „Desperate Housewife“ Eva Longoria appellierte: „Arizona! Bleibt in der Schlange stehen!“

Zahlreiche weitere Stars schlossen sich den Aufrufen bei Twitter an, darunter Late-Night-Host Jimmy Kimmel oder Schauspielerin Kerry Washington:

Das Rennen um den US-Staat Arizona war am späten Abend äußerst knapp, zwischenzeitlich lag Trump-Herausforderer Joe Biden vorn.