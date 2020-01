Statement der Queen: Verlieren Harry und Meghan jetzt ihre Titel?

Anzeige

London. Queen Elizabeth II. (93) hat am Montag ein Statement zu ihrem Enkel Prinz Harry (35) und dessen Frau Meghan (38) abgegeben. Auffällig: Die Monarchin nannte die beiden darin nicht Herzog und Herzogin von Sussex. Für britische Medien ein erster Hinweis darauf, dass das Paar diese Titel nach dem "Megxit" abgeben könnte.

Der Palast hatte die Erklärung herausgegeben, nachdem es erste Gespräche zwischen der Queen, Harry, Thronfolger Prinz Charles (71) und Harrys älterem Bruder Prinz William (37) gegeben hatte. Bei dem Gipfel in Sandringham ging es um Harry und Meghans neue Rolle. Die beiden hatten zuvor angekündigt, sich aus der ersten Reihe der Royals zu verabschieden und zeitweise in Nordamerika leben zu wollen.

"Das Bemerkenswerteste an diesem Statement"

Das Statement der Queen lautet: "Meine Familie und ich unterstützen Harry und Meghans Wunsch, als junge Familie ein neues Leben zu beginnen." Auch wenn sie es vorgezogen hätte, die beiden weiterhin Vollzeit im Dienst der Krone zu behalten, verstehe sie den Wunsch, ein unabhängigeres Leben zu führen. Weiter ließ die Königin verlauten: "Harry und Meghan haben klargemacht, dass sie in ihrem neuen Leben nicht auf öffentliche Gelder angewiesen sein wollen." Man habe sich auf eine Übergangsphase geeinigt, in der "die Sussexes" Zeit in Kanada und im Vereinigten Königreich verbringen werden.

Video Prinz Harry bekommt den Segen der Queen 1:08 min Die britische Königin geht anscheinend wohlwollend mit den Plänen ihres Enkels Harry um. Doch einige Fragen müssen in den nächsten Tagen noch geklärt werden. © dpa

"Dies sind komplexe Angelegenheiten, die meine Familie lösen muss, und es gibt noch einiges zu tun", heißt es. Die Queen habe darum gebeten, dass in den kommenden Tagen endgültige Entscheidungen getroffen werden. Dass Harry und Meghan in dem Statement nicht mit ihren vollen Titeln bezeichnet werden, sei ein Hinweis, glauben britische Experten.

"Das Bemerkenswerteste an diesem Statement ist vielleicht, dass die Queen sie als 'Harry und Meghan' bezeichnet und ihre royalen Titel nicht nennt. Könnte ein großer Hinweis auf die Zukunft sein", twitterte beispielsweise Russell Meyers vom "Daily Mirror". Auch in der "Daily Mail" wird spekuliert, dass Harry und Meghan bereit sein könnten, ihre Titel abzugeben.

RND/hub/spot