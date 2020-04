Starkoch Tim Mälzer: Jeden Tag 15.000 Euro Verlust wegen Corona

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Krise trifft Gastronomen hart, davon bleiben auch die Restaurants bekannter TV-Köche nicht verschont. Starkoch Tim Mälzer hat den ersten Schock durch die Coronakrise inzwischen aber überwunden. „Zuerst hatte ich stark ausgeprägte Ängste. Über diese Phase bin ich hinweg. Ich bin ein Kämpfer und Beißer, schaue nach vorn“, sagte er in einem Interview mit dem Magazin “Bunte”. Mälzer hat mehrere Restaurants in Hamburg, die gerade nicht öffnen können.

Mit seinen Gastronomie-Unternehmen macht er derzeit täglich 15.000 Euro Verlust und kümmert sich um 200 Angestellte. „Ich kann drei Monate durchhalten, danach verliere ich die Grundlage meiner Geschäftsführung. Ich investiere bereits Privatvermögen“, so der 49-jährige Familienvater mit drei Kindern.

Tim Mälzer: Möchte meine Mitarbeiter schützen

Das Schicksal seiner Angestellten verliert Mälzer in Krisenzeiten nicht aus den Augen. „Ich bin ein verantwortungsvoller Arbeitgeber und möchte im Wesentlichen meine Mitarbeiter schützen. Die sind aber der ganz große Kostenfaktor“, so Mälzer.

Der Starkoch zeigt sich aber nicht nur seinen Mitarbeiterg gegenüber in der Corona-Krise hilfsbereit: Zusammen mit anderen Gastronomen lieferte Mälzer vor wenigen Tagen Essen an das Personal der Hamburger Universitätsklinik. Das schrieb der 49-jährige TV-Koch auf seinem Instagram-Account. Auf einem Bild sind große Mengen Nudeln mit Tomatensoße zu sehen, die an das Klinikpersonal im Rahmen der Aktion „Kochen für Helden“ ausgeliefert worden seien.

RND/seb