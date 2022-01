Joe Rogan zu Corona-Kontroverse: „Mache es nicht immer richtig“

Anzeige

Los Angeles. In der Debatte über Corona-Falschinformationen in seinem Spotify-Podcast hat sich US-Moderator Joe Rogan nun selbst zu Wort gemeldet. In einem knapp zehnminütigen Video sagte der 54-Jährige mit Blick auf seine Kritiker Neil Young und Joni Mitchell: „Es tut mir sehr leid, dass sie sich so fühlen, das ist ganz sicher nicht, was ich möchte. Ich bin ein großer Neil Young Fan.“ Zu seiner eigenen Show sagte er: „Ich plane alles selbst und mache es nicht immer richtig.“

Spotify will Beiträge mit Corona-Hinweis versehen

Darüber hinaus zeigte sich der Moderator damit einverstanden, dass der Streamingdienst Beiträge zu Covid-19 künftig mit einem Hinweis versehen will. Der Gründer und Chef von Spotify, Daniel Ek, hatte diesen Schritt am Sonntag in einem Blogpost angekündigt.

Zuvor hatten unter anderem Neil Young (76/„Heart of Gold“) und Joni Mitchell (78/„Big Yellow Taxi“) angekündigt, ihre Musik von Spotify abzuziehen. Damit protestierten sie gegen Rogans von zahlreichen Wissenschaftlern als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast. Das Video-Statement von Rogan wurde kurz nach der Veröffentlichung auf Instagram bereits mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen.