“Spiel mir das Lied vom Tod”: Italienischer Komponist Ennio Morricone ist gestorben

Rom. Der italienische Komponist und Dirigent Ennio Morricone ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Demnach starb der Künstler in einer römischen Klinik nach den Folgen eines Sturzes.

Morricone komponierte die Filmmusik für mehr als 100 Werke. Darunter Klassiker wie “Spiel mir das Lied vom Tod”, “Zwei glorreiche Halunken” und “Es war einmal in Amerika”.

Die Beerdigung von Morricone wird in privater Form “in Bezug auf das Gefühl der Demut, das immer die Taten seiner Existenz inspiriert hat”, stattfinden. Seine Familie gab dies durch ihren Freund und Anwalt Giorgio Assumma bekannt. Morricone, so heißt es in der Notiz, starb “am 6. Juli im Morgengrauen in Rom mit dem Trost des Glaubens”.

Assumma fügt hinzu, dass der Meister “bis zur letzten vollen Klarheit und großen Würde bewahrt hat. Er hat seine geliebte Frau Maria begrüßt, die ihn in jedem Moment seines menschlichen und beruflichen Lebens mit Hingabe begleitet hat und ihm bis zu seinem letzten Atemzug nahe stand. Er dankte seinen Kindern und Enkeln für die Liebe und Fürsorge, die sie ihm entgegengebracht haben. Er hat seinem Publikum eine bewegende Erinnerung gewidmet, aus dessen liebevoller Unterstützung er immer die Stärke seiner Kreativität gezogen hat. "