Soyeon Schröder-Kim verrät: So feiern Gerhard und ich Weihnachten

„In meiner Brust schlagen zwei Herzen – ein deutsches und ein koreanisches“, verrät Gerhard Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim in ihrem ersten Fernsehinterview mit dem Sender RTL. Was Weihnachten angehe, habe Deutschland aber die Nase aber klar vorn: „Weihnachten feiern wir auch in Korea, aber eben nicht in dieser Dimension“, schwärmt sie.

Besonders lieb gewonnen hat die Südkoreanerin die Weihnachtsmärkte. Punsch trinken, den funkelnden Weihnachtsbaum fotografieren – „ich liebe diese Tradition“, so Schröder-Kim. 2019 feiert sie ihr zweites gemeinsames Weihnachtsfest mit Ehemann Gerhard Schröder.

Gerhard Schröder ist Heiligabend „ganz scharf“ auf Weihnachtsgans

Heiligabend feiert das Paar klassisch zu Hause. „In Korea gibt es kein besonderes Weihnachtsessen wie zum Beispiel Weihnachtsgans, auf die mein Mann sehr scharf sein wird – deswegen – irgendwo kriege ich das her“, sagt sie. Auch in die Kirche gehe sie an Heiligabend gern. Nur was sie ihrem Mann unter den Weihnachtsbaum legen wird, möchte sie nicht verraten: „Das soll eine Überraschung bleiben.“

Auch über ihren Lebensweg sprach Schröder-Kim mit RTL: Eigentlich wollte die Südkoreanerin als Kind Künstlerin werden, doch ihre Eltern verboten ihr das Kunststudium. Daraufhin beschloss sie, ihre Heimat zu verlassen und mit nur 22 Jahren nach Deutschland auszuwandern. Eigentlich wollte eine Freundin mitkommen, aber kurz bevor es losgehen sollte, sprang die ab. „Das war eine Entscheidung, die ich dann selbst treffen musste.“ Gehen oder bleiben? Soyeon Schröder-Kim entschied sich, zu gehen.

In Deutschland studierte Schröder-Kim Germanistik, wurde später Übersetzerin und Dolmetscherin. Durch ihren Job traf sie 2015 schließlich Gerhard Schröder. Bei einer großen Konferenz in Seoul, auf der sie dolmetschte, war auch der Altkanzler anwesend. Im Mai 2018 gab sich das Paar dann das Jawort. Heute leben die beiden in Hannover, Berlin und Seoul.

