Sorge um Amira Pocher: Ist sie mit dem Coronavirus infiziert?

Anzeige

Anzeige

Immer mehr Prominente erkranken an dem Coronavirus - auch Amira Pocher klagt nun über Hitzewallungen und Halsschmerzen. Das hat die Influencerin in einer Live-Schalte mit ihrem Ehemann Oliver Pocher berichtet. Der Comedian hat in den sozialen Medien eine Online-Talkshow veranstaltet und seine Frau zugeschaltet. Mit dabei war auch der Entertainer Mario Barth.

Häusliche Quarantäne

Amira Pocher hat laut der Website “VIP.de" bereits am Dienstag in ihrer Instagram-Story über ihren schlechten Gesundheitszustand gesprochen und von starker Erschöpfung berichtet: „Heute Morgen hatte ich noch nicht einmal die Kraft, eine Tablette aus der Packung zu drücken. Dann gibt es Stunden, da geht es mir besser und ich fühle mich fit – dies ist aber nicht von langer Dauer.” Mit ihrem Arzt ist sie auch im Kontakt, so VIP.de: „Ich befinde mich so oder so in häuslicher Quarantäne und möchte im Prinzip nur mein Baby und Olli schützen, darum erkundige ich mich morgen erneut.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Liste von Prominenten, die bereits am Coronavirus erkrankt sind oder Symptome der Erkrankung aufweisen, wird immer länger. Zuletzt wurde bei Schauspieler Idris Elba der Virus diagnostiziert.

Anzeige

RND/am