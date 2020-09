Sorge um Alena Gerber: Model wegen verschleppter Herzmuskelentzündung in Klinik

Anzeige

Model und Moderatorin Alena Gerber liegt im Krankenhaus. Wie die 31-Jährige in ihren Instagram-Storys berichtet, sei ihr Herz der Grund für den stationären Aufenthalt. “Ich bin im Krankenhaus wegen einer Herzmuskelentzündung, die ich offenbar schon seit einigen Monaten verschleppt habe”, erzählt die Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Clemens Fritz.

Wie die Bremerin weiter erzählt, sei sie zu spät zum Arzt gegangen. Als die Ergebnisse dann kamen, sei sie gerade auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen und musste dann “sofort ins Krankenhaus”. “Ich hasse Krankenhäuser, ich hasse es, nicht raus zu dürfen, ich hasse es, nicht fit zu sein, und natürlich vermisse ich meine Tochter unfassbar. Von daher – katastrophale Situation. Aber es hilft nichts. Mit einer Herzmuskelentzündung ist wirklich nicht zu spaßen”, zeigt sich Alena Gerber vernünftig.

“Es wird alles gut werden”

Die Krankheit sei sehr langwierig, für Alena Gerber heißt das also: schonen und ausruhen. Das beinhaltet auch die Absage verschiedener Jobs: “Sechs Monate Sportverbot, Belastungsverbot und Stress vermeiden erscheint mir auch utopisch”, berichtet sie in ihren Insta-Storys. Doch so schwer ihr die Zwangspause auch falle, weiß Alena Gerber, dass sie nur dann gesund werden kann, wenn sie sich richtig auskuriert. Trotzdem zeigt sie sich optimistisch: "Es ist nicht leicht als Mama von einem Kleinkind und jemand, der so gerne draußen ist und so gerne arbeitet. Aber es hilft nichts und es wird alles gut werden.”