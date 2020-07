Sophie Turner und Joe Jonas sind zum ersten Mal Eltern geworden

Anzeige

Berlin. Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") und der US-Musiker Joe Jonas ("Sucker") sind Eltern geworden. Die beiden freuen sich sehr, die Geburt ihres ersten Babys bekanntgeben zu können, sagte ein Sprecher des Paares dem Nachrichtensender "CNN". Einem unbestätigten Bericht des Promi-Portals "TMZ" zufolge soll es ein Mädchen sein und Willa heißen.

In Las Vegas und Frankreich geheiratet

Die 24-jährige Schauspielerin und der 30 Jahre alte Jonas-Brothers-Frontmann hatten sich im vergangenen Jahr zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich. Hit-DJ Diplo streamte die Eheschwüre in Las Vegas live auf Instagram.