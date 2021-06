Coming-out? „Game of Thrones“-Star Sophie Turner sorgt für Spekulationen

Anzeige

Durch ihre Rolle in „Game of Thrones“ wurde Sophie Turner weltbekannt. Knapp ein Jahr, nachdem die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas Eltern einer Tochter wurden, sorgt die 25-Jährige nun mit einer Instagram-Story für Spekulationen: Zum Start des Pride-Monats Juni deutet Turner bei Instagram an, dass sie bisexuell ist.

In einem bunten Post teilt sie ihre Freude über den Start des Monats, der jährlich im Zeichen der LGBTQ-Gemeinschaft steht. Zu sehen sind zahlreiche Sticker von der Regenbogenflagge, „Gay Pride“-Symbole und Schriftzüge wie „Aus dem Weg, ich bin schwul“. Eine Animation fällt dabei besonders ins Auge: „Die Zeit ist nicht gerade („straight“, übersetzt auch „heterosexuell“, Anm. d. Red.) und ich bin es genauso wenig.“ Daneben: ein Sticker mit der Aufschrift „Bi-Stolz“.

Bereits in der Vergangenheit hatte Turner angedeutet, nicht heterosexuell zu sein. So erklärte sie 2019 in einem Interview mit dem „Rolling Stone“, sie liebe „eine Seele, kein Geschlecht“. Für sie gehöre es zum Erwachsenwerden dazu, mit beiden Geschlechtern zu experimentieren, erklärte die Britin damals.