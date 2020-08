Sophia Vegas und Daniel Charlier wollen zweites Baby

Anzeige

Derzeit sind Sophia Vegas (32) und ihr Mann Daniel Charlier (54) im Urlaub und genießen ihre gemeinsame Zeit. “Quality time mit meinem geliebten Mann”, schreibt Sophia Vegas auf Instagram. Doch nicht das freizügige Foto der Blondine überrascht - sondern die Bildunterschrift sorgt für Aufsehen.

Der deutsche Reality-Star verrät ein Geheimnis: Sophia Vegas und ihr Mann seien “ready am kleinen Geschwisterchen für unsere über alles geliebte Tochter zu arbeiten”.

Sophia Vegas liebt Mama-Leben

Anderthalb Jahre nach der Geburt von Töchterchen Amanda planen Sophia Vegas und Daniel Charlier offenbar Baby Nummer zwei - und scheinen dem Post nach auch bereits daran “zu arbeiten”.

“Ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben wo ich nicht glücklicher sein könnte”, schreibt sie in einem Instagram-Post über ihre Rolle als Mutter. Immer wieder gibt die Blondine Einblicke in ihr Mama-Leben. Jetzt wolle die 32-Jährige auf Social Media allerdings etwas kürzer treten: “Ich genieße jeden Moment mit meiner Tochter, den ich haben kann, ohne dass ich mich auf andere Dinge konzentriere, wie das richtige Bild auszusuchen dann den Text”.