Sophia Thiel zeigt ihren veränderten Körper: „Ich mag mich so, wie ich bin“

Dass sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel ihren Followern im Sportbikini zeigt, hätte vor zwei Jahren niemanden überrascht. Doch dann folgte eine lange Auszeit wegen psychischer Probleme, sie sprach zuletzt in einem Video nach ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit von einem schwarzen Loch, in das sie gefallen sei, von Überforderung und Leere. In einem am Sonntag veröffentlichten Youtube-Video, in dem es ums Eisbaden geht, präsentiert Thiel jetzt ihren veränderten Körper. Und wendet sich auch direkt an ihre Kritiker.

„Ich kann die ganzen Hater schon hören: ‚Oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Also auf dem Bild sah sie noch ganz anders aus. Die hat ja voll zugenommen!‘“, sagt die 25-Jährige, als sie in ihrem schwarzen Sport-BH vor einem zugefrorenen See steht. „Ja, meine Lieben, so ist es! Ob ihr es verstehen könnt oder nicht: Ich mag mich so, wie ich bin.“

Es habe wirklich lange gedauert, bis sie sich so in ihrem Körper habe akzeptieren können, fährt die Influencerin fort. „Das war für mich einfach ein zu langes Versteckspiel und Angst davor, was andere von mir halten, von mir denken, mich sehen. Und deswegen bin ich jetzt genau so, wie ich bin.“

Nach mehrmaligem tiefen Durchatmen steigt Sophia Thiel dann ins eiskalte Wasser. „Das geilste Gefühl überhaupt“, sagt sie hinterher. Ein Kommentar übers Eisbaden, der aber durchaus auch auf ihr neues Körpergefühl und Selbstbewusstsein bezogen werden kann.

Von ihren Fans bekommt die 25-Jährige viel Unterstützung. „Sophia, wir lieben dich so, wie du bist, und so wie du dich wohlfühlst“, schreibt ein Follower. Und ein anderer findet: „,Ich mag mich so wie ich bin!‘ Der beste und wichtigste Satz des Videos!“