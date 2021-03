Sophia Thiel zeigt ihren neuen Freund: „Von Anfang an bedingungslose Liebe“

Anzeige

Fitness-Influencerin Sophia Thiel hat ihr Lächeln wiedergefunden, und das nicht nur, weil sie mit sich selbst und ihrem Körper im Reinen ist: Die 25-Jährige ist (nicht mehr ganz frisch) verliebt, wie sie ihren Fans in einem neuen Video verrät. Raphael heißt der Glückliche, ist 24 Jahre alt und bereits seit über einem Jahr mit Sophia Thiel zusammen.

Die beiden kennen sich bereits seit 2015 aus dem Fitnessstudio, 2018, nach dem Ende einer langjährigen Beziehung, habe sie dann einen „richtigen Crush auf ihn“ gehabt, verrät Sophia Thiel in dem Youtube-Video mit dem Titel „Mein Freund“. Ihre Avancen ignorierte Raphael damals allerdings.

Sophia Thiel über ihren Raphael: „Es hat einfach gepasst wie Deckel auf Topf“

Nach längerer Funkstille habe sich der 24-Jährige dann kurz vor Weihnachten 2019 wieder bei ihr gemeldet, allerdings nicht in der Hoffnung auf eine romantische Beziehung: „Ich habe mir gedacht: Ich brauch‘ eigentlich mal ein paar weibliche Freunde, weil ich nur mit Männern abhänge“, erzählt Raphael, der die Videos seiner jetzigen Freundin bereits zu Abiturzeiten angesehen hatte („Besonders die Kochvideos. Da war ich schon ein bisschen ein Fan“). Er habe „nie damit gerechnet, dass Sophia mich mal anbaggert“.

Nach dem ersten Treffen hätten sie „jeden Tag geschrieben, von früh bis spät“, sagt Sophia Thiel. „Es hat einfach gepasst wie Deckel auf Topf.“ Während des Corona-Lockdowns seien sie auch gleich zusammengezogen, „es ging alles superschnell“. Was sie an ihrem Freund besonders begeistert? „Ich fand‘s einfach so schön, dass du mir von Anfang an bedingungslose Liebe geschenkt hast.“ Sie habe zu der Zeit sehr viele Komplexe und Zweifel gehabt, und da habe Raphael ihr sehr geholfen.

Sophia Thiel hat eine lange Auszeit wegen psychischer Probleme hinter sich. Nach ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit sprach sie von einem schwarzen Loch, in das sie gefallen sei, von Überforderung und Leere. Das hat sie inzwischen überwunden – auch wegen Raphael.