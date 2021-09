Sophia Thiel trauert um ihren Großvater – erneute Auszeit

Anzeige

Die Fitnessinfluencerin Sophia Thiel trauert um ihren Großvater. Wie die 26-Jährige am Mittwoch in ihrer Instagram-Story schreibt, sei ihr Großvater überraschend am Montag verstorben. „Ich/wir können es gar nicht so richtig fassen. Noch vor ein paar Tagen haben wir gemeinsam den Urlaub in Spanien verbracht“, schreibt Thiel. Dort sei er noch fit gewesen. „Wir haben gelacht, sind geschwommen, essen gegangen“, heißt es in der Story weiter. „Umso größer ist der Schock und tief sitzt der Schmerz.“

Thiel möchte sich erneut zurückziehen

Thiel wolle sich nun auf unbestimmte Zeit zurückziehen, bis sie den plötzlichen Tod ihres Großvater verarbeitet habe. „Wir haben einen sehr starken Familienzusammenhalt und meine Beziehung zu ihm war besonders. Somit ist auch ein wichtiger Teil unserer Familie gestorben“, schreibt die Influencerin weiter.

Erst im Februar hatte sich Thiel nach einer fast zweijährigen Auszeit bei ihren Fans zurückgemeldet. Grund dafür war eine Essstörung, wie sie später erklärte.