Nach 21 Monaten: Fitness-Influencerin Sophia Thiel meldet sich bei Instagram zurück

Sophia Thiel gehörte zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands – bis sie am 23. Mai 2019 ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit ankündigte. „Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Onlinetrainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven“, erklärte sie damals in einem Video auf Youtube, das fast vier Millionen Aufrufe hat. Dazu kämen die Trennung von ihrem damaligen Freund und zwei weitere Schicksalsschläge: Ihre beiden Großmütter seien kurz nacheinander gestorben.

21 Monate später meldete sich die 25-Jährige am Donnerstag mit einem Instagram-Post erstmals wieder zurück. Doch ihr unkommentierter Beitrag lässt sehr viel Raum für Spekulationen. Der Post zeigt eine Batterieanzeige mit nur einem Balken, die sich anscheinend auflädt.

Einige Fans deuten dies als eine Ankündigung zu einer baldigen Rückkehr. „Das wäre mega, wenn du bald zurück bist, mit neuer Energie und neu aufgeladenen positiven Vibes“, kommentiert einer ihrer Follower. Andere bremsen die Euphorie. „Leute, bitte dreht nicht durch, ihr macht ihr nur unnötig wieder Druck. Ich denke, das Bild zeigt eindeutig, dass sie noch Zeit braucht. Dieser Akku ist am Anfang noch am Laden. Gebt ihr doch in Ruhe die Zeit, die sie braucht“, schreibt ein User zu Thiels Post.

Die Bedeutung des Beitrags ist unklar, jedoch zeigt die Resonanz, dass Thiels Fans sie nicht vergessen haben. Innerhalb von 20 Stunden erreichte der Instagram-Post knapp 900.000 Aufrufe. Die Fitness-Influencerin hat insgesamt 1,1 Millionen Follower.

Sophia Thiel hatte in ihrer Jugend mit Übergewicht zu kämpfen. Im Jahr 2012 begann sie mit dem Bodybuilding, nahm innerhalb von drei Jahren über 25 Kilogramm ab und startete damit langsam, aber stetig ihre Karriere als Fitness-Influencerin.

Sophia Thiel mit der einzigen Ausgabe ihres „Sophia Thiel Magazin“.

Von 2017 bis 2019 stieg sie als Coach bei der Abnehmshow „The Biggest Loser“ ein. Im Januar 2019 erschien die einzige Ausgabe ihrer eigenen Fitnesszeitschrift „Sophia Thiel Magazin“.