“Sons of Anarchy”-Schauspieler Dimitri Diatchenko (52) tot in Wohnung gefunden

Anzeige

Anzeige

Der Schauspieler Dimitri Diatchenko ist im Alter von 52 Jahren gestorben, wie unter anderem CNN mit Berufung auf die Polizei berichtet. Demnach wurde Diatchenko von der Polizei tot in seinem Haus in Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida aufgefunden. Mitarbeiter des Schauspielers hätten die Beamten alarmiert, weil sie länger nichts von Diatchenko gehört hatten.

So soll der Schauspieler, der unter anderem in “Sons of Anarchy” und “Chernobyl Diaries” mitspielte, laut CNN zuvor einen Arbeitsunfall gehabt haben und deshalb zur Genesung zu Hause gewesen sein. Die Nachrichtenseite berichtet unter Berufung auf den Polizeibericht, dass Diatchenko bei der Arbeit einen Stromschlag erlitten hätte.

Todesursache wird untersucht

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Demnach soll es auch keine Zeichen für Fremdeinwirkung geben. Die genaue Todesursache müsse noch untersucht werden.

Anzeige

RND/hsc