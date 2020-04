Sonja Zietlow: “Wir haben sehr viel geweint und gezittert, was da wohl kommt”

Anzeige

Anzeige

Moderatorin Sonja Zietlow (51), eigentlich eher mit RTL assoziiert, überraschte viele “Masked Singer”-Fans im Finale im Hasenkostüm. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht sie über die Teilnahme an der Musikshow und die Corona-Bestimmungen in ihrer Wahlheimat Mallorca.

Über den Hasen wurde gesagt: “Geduld ist nicht ihre Stärke.” Trifft das auf Sie zu?

Ja, das stimmt. Ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, zu verheimlichen, dass Sie der Hase sind?

Das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich mit dem ganzen Fernsehzirkus gar nicht so viel zu tun habe. Es hat mich keiner gefragt, ob ich der Hase bin – außer Ruth Moschner. Das Lustige ist, dass Ruth und ich dieselbe Maskenbildnerin haben. Was aber viel schlimmer war, war auf der Bühne zu stehen unter diesem Kostüm und zu schwitzen wie ein Schwein. Und dann wusste man immer nicht, ist man weiter oder nicht. Ich dachte mir immer, wenn ich eine Runde weiterkomme, wäre es toll, wenn ich das schon frühzeitig wüsste. Aber außer einmal musste ich in jeder Show bis zum Schluss zittern. Das fand ich fast am schlimmsten und ich bin immer völlig fertig von der Bühne gekommen. Als ich endlich meine Maske absetzen dürfte, war das sehr befreiend.

Was glauben Sie denn, warum der Hase so polarisiert hat?

Weil Hasi einfach echt nicht schön gesungen hat. Wenn wir im Dschungel sind und die Vertonungen von den Einspielern machen, haben wir uns schon darauf geeinigt, dass das der Daniel Hartwich machen soll, weil eine Männerstimme immer viel angenehmer ist. Wenn ich meine Sendungen einschalte, denke ich mir immer: “Boah, hör‘ halt auf zu reden!” (lacht) Männerstimmen sind einfach so wahnsinnig warmherzig und wohltuend. Wenn dieser Hase dann nicht singen kann, sondern nur quietscht, und ständig dieses Gehoppel ... Aber abgesehen vom Gesang hat mir der Hase total gut gefallen. Aber manche mögen halt keine plüschigen Dinger. Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass mich diese kleine Kabbelei mit Rea Garvey weitergebracht hat als gedacht. Normalerweise stehen Frauen ja eher auf die warmen Männerstimmen und die anderen Sängerinnen waren ja leider auch recht schnell draußen. Den Dalmatiner fand ich zum Beispiel ganz toll. Das Kostüm hätte ich eigentlich am liebsten selber gehabt.

Anzeige

Sonja Zietlow nach ihrer Enttarnung als Hase. © Quelle: Willi Weber/ProSieben/dpa

Was denkt man, wenn man auf der Bühne steht und dann die Namen von anderen Promis hört, die der Hase sein könnten?

Anzeige

Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, mit Martina Hill in Verbindung gebracht zu werden. Ich finde, dass sie eine grandiose Körperkünstlerin ist. Sie kann so genial komödiantisch schauspielern. Ich überlege immer, ob ich gerne mal schauspielern wollen würde. Nur da ist die Rolle dann immer so festgefahren und dann weiß ich nicht, ob man sich mit dieser Rolle so identifizieren kann. Deswegen konnte ich mir beim Hasen meine Rolle selber schneidern. Ich habe zum Beispiel ganz viel Mimik unter meinem Kostüm gemacht, aber das konnte man ja nicht sehen. Deswegen musste ich das mit meinem ganzen Körper machen. Aber als Rea dann die Freundin vom Wendler, Laura Müller, ins Spiel gebracht hat, habe ich gemerkt, dass ich aus der Rolle falle. Ich habe ja reagiert mit: “What? Nicht dein Ernst!”

Sonja Zietlow: “Meine Mama nennt mich Micky Maus”

In den Einspielern hat man beim Hasen immer wieder Micky Maus gesehen. Stimmt es, dass das Ihr Spitzname ist?

Das ist richtig. Meine Mama nennt mich von klein auf Micky Maus oder Micky Mäuschen. Wenn sie mir eine Whatsapp schreibt oder mich anredet, sagt sie das. Das weiß außer dem allerengsten Kreis aber niemand. Viel lustiger fand ich aber die Hinweise, die gar nicht versteckt waren. Es gab einen Stern an der Tür wie beim Dschungeltelefon. Oder die Erkennungsmusik von Dr. Bob.

Ich dachte, dass keine RTL-Moderatorin bei einer Pro7-Show mitmachen würde. Zumal RTL ja auch an dem Format interessiert war …

Anzeige

Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Von diesem ganzen Politikum kriege ich gar nichts mit. Das hat man mir erst hinterher gesagt, nachdem ich zugesagt hatte. Ich konnte das auch nicht mit RTL absprechen, weil es ja geheim war. Aber ich habe keinen Exklusivvertrag und es ist abgesprochen, dass ich überall mitmachen darf, solange ich keine andere Dschungelshow moderiere. Ich denke, dass ich für RTL auch eine gute Visitenkarte abgegeben habe. (lacht)

Vor allem sind Sie ja immer von Mallorca zur Show in Köln gependelt. Haben Sie auch mal daran gedacht, freiwillig auszusteigen?

Bevor das in Deutschland so streng wurde, hatten wir auf Mallorca bereits die ganzen Quarantänebeschränkungen. Ich hatte schon lange Kontakt zu einer Person und meinen Tieren. Dass ich aus Mallorca rauskomme, war kein Problem. Aber ich wusste nie, ob ich wieder zurückkommen darf. Bei meinen Tieren war eine gute Fee auf Mallorca und die musste auch da bleiben. Wir haben sehr viel geweint und gezittert, was da wohl kommt. Deshalb hatte ich mit ihr besprochen, dass es sein kann, dass ich vielleicht nicht aus Deutschland zurückkomme. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich bei “The Masked Singer” aufhören soll. Ich habe jede Woche zwei Tage lang mit einer Entscheidung gerungen und hatte Bauchweh. Aber dann habe ich mich immer für die Produktion entschieden, weil ich wusste, mit wie viel Liebe die dabei sind. Ich habe der Besatzung im Flieger nach Mallorca dann immer gesagt: “Es kann sein, dass ich gleich mit Ihnen wieder zurück nach Deutschland fliegen muss.” Und die haben dann gesagt: “Kein Problem. Wir haben Platz und nehmen Sie wieder mit.” (lacht)