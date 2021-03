Song für die Maus: Mark Forster froh über junge Fans

Anzeige

Berlin. Wo man Elefanten wiegen kann, fragt Mark Forster in seinem neuen Song. Wo Pommes frites wachsen? Und ob Fische wohl miteinander reden? „Ich frag die Maus“ singt er dann im Refrain. „Und ich weiß, für mich findet sie’s raus.“ Nicht gerade die handelsübliche Forster-Lyrik. Mit der Maus meint der Popmusiker (38) natürlich den orangebraunen ARD-Nager. Er hat ein Jubiläumslied für die „Sendung mit der Maus“ gesungen - und auch die klassischen „Maus“-Fernsehmelodie klingt darin an.

Forster: Kinder lieben auch Beatles-Lieder wie ‚Ob-la-di, Obla-da‘

Und ist überrascht, dass so viele Kinder unter seinen Fans sind. „Ich weiß natürlich als letzter, warum das so ist. Ich habe da keinen Plan und auch nicht das Gefühl, dass ich in meinen Songs Kinderthemen behandele“, sagte Forster.

Aber er habe in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Lieder wie „Chöre“ oder „194 Länder“ auch von Kindern geliebt und mitgesungen werden. „Wenn ich zurückdenke, wurden die krassesten Songs immer auch von Kindern gefeiert. Du kannst eine Beatles-Platte anmachen: ‚Ob-La-Di, Ob-La-Da‘, ‚Yellow Submarine‘ oder ‚Let It Be‘ werden von Kindern geliebt. Also ich bin da sehr stolz und freue mich darüber“, sagte der Musiker weiter.

Der Song „Ich frag die Maus“ ist der offizielle Song zum 50. Jubiläum der WDR-Sendung. Mit diesem tritt Forster an diesem Samstag (6. März) bei der Geburtstagsshow im Ersten (20.15 Uhr) auf.

Die Geburtstagssendung der Maus wird dann am Sonntag (/. März, 9 Uhr im Ersten, 11.30 Uhr bei KiKA) ausgestrahlt. Mit dem Album „Karton“ und dem Singles „Auf dem Weg“ und „Zu dir (weit weg)“ feierte der gebürtige Kaiserslauterner Mark Forster 2012 seinen Durchbruch. Sein erster Nummer-Eins-Hit in Deutschland war im Herbst 2015 die Single „Stimme“.